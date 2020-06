Horoscop dragoste 14 iunie. Gemenii au nevoie de vindecare, Peștii își dau liber la iubire

Iata un nou mesaj pentru fiecare zodie :

Horoscop dragoste 14 iunie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ACCEPT TOATE PARTILE DIN MINE

Mesajul : Privesc in oglinda si imi spun ca ma iubesc si ma accept exact asa cum sunt. Ma aflu intr-o calatorie prin viata si in fiecare clipa devin o alta versiune a mea, in functie de ce traiesc, simt, gandesc, actionez. Toate versiunile mele traiesc in celulele mele si au nevoie sa fie acceptate si iubite. Ele nu mor vreodata doar pentru ca noi ne transformam.

Horoscop dragoste 14 iunie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

CONTRIBUI LA CREAREA UNEI LUMI IN CARE ESTE SANATOS SA NE IUBIM UNII PE ALTII

Mesajul : De fiecare data cand meditez sau fac o vizualizare pentru vindecare, ma conectez cu oameni de pe intreaga planeta care fac acelasi lucru. Sunt constient ca atunci cand eu imi ridic vibratia, influentez in bine sute de oameni de pretutindeni. Imi place sa ma simt util in lumea mea.

Horoscop dragoste 14 iunie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

FAC INCA UN PAS IN VINDECAREA MEA

Mesajul : In clipa in care rostesc afirmatii pozitive, ies din rolul de victima. Nu mai sunt neajutorat. Imi recunosc propria putere. Imi creez viitorul si imi vindec vechile rani pe care le credeam de nevindecat. Faptul ca in fiecare clipa am o noua sansa sa ma transform si sa fiu din ce in ce mai bine imi intareste increderea in Univers si Creatorul sau.

