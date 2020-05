Horoscop dragoste 14 mai. Berbecii au parte de discuții, Fecioarele clarifică situații

Horoscop dragoste 14 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Pot aparea discutii intre tine si partenerul de cuplu. Vorbeste sincer si deschis despre ceea ce simti, dar fara sa aduci acuze daca nu esti multumit de ceva. Daca esti singur, gandeste-te bine daca vrei sa incepi ceva serios cu o persoana care nu-ti impartaseste idealurile!

Horoscop dragoste 14 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Esti pregatit pentru a petrece o seara romantica in compania persoanei iubite. In relatia voastra sunt foarte putine probleme, chiar si acestea par sa se evapore ca prin minune. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, ei bine te simti sexy, romantic si exact de asta ai nevoie pentru a atrage in bratele tale persoana pe care o astepti de multa vreme.

Horoscop dragoste 14 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este o zi in care trebuie sa te hotarasti ce vrei. Poti gasi solutii miraculoase pentru relatia ta de cuplu care a fost ca un ghimpe in aceste zile. In loc sa te concentrezi pe ce nu iti convine si sa-ti critici partenerul, de ce nu vorbesti despre ceea ce simti si despre ce va aduce, de fapt, impreuna. Daca esti singur, trebuie sa schimbi tactica pentru a obtine rezultatele dorite.

