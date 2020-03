HOROSCOP DRAGOSTE 14 MARTIE. Berbecii petrec o zi minunată alături de partener, Leii atrag toate privirile

HOROSCOP DRAGOSTE 14 MARTIE. Chiron in Berbec face cuadratura cu punctele de cclipsa aducand la lumina alte rani de vindecat. Poate fi o rana fizica sau una emotionala, dar care are nevoie urgenta de atentie. Nu o mai poti ingora! Actioneaza acum! Profita si de ajutorul Lunii care se muta in Sagetator!

HOROSCOP DRAGOSTE 14 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 14 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Cand vine vorba despre relatie, nu uita ca trebuie sa ai o anumita atitudine. Optimismul si pozitivismul te ajuta sa petreci o zi frumosa alaturi de partener. Daca esti singur, astrele favorizeaza intalnirea cu sufletul pereche. Atentie cu ce “bagaj” intri intr-o noua relatie!

HOROSCOP DRAGOSTE 14 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fa tot ce depinde de tine pentru a crea o atmosfera senzuala si sa-ti seduci jumatatea in aceasta seara. Este o perioada numai buna pentru a intari legaturile dintre voi si sa discutati despre orice va ingrijoreaza dar si despre viitorul relatiei voastre. Esti singur? Prospectele de a intalni pe cineva sunt mai degraba pozitive.

HOROSCOP DRAGOSTE 14 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceste zile relatia de cuplu poate fi putin incordata, cu conflicte si iritari diverse. In ciuda eforturilor tale, se creeaza o distanta intre tine si persoana iubita. Ai tendinta de a reactiona excesiv, fara sa vrei. Dar timpul este un vindecator grozav. Incearca sa iti controlezi iesirile. Daca esti singur, nu este momentul sa ramai blocat pe canapea si sa-ti plangi de mila. Socializeaza cu prietenii, ridica-ti starea de spirit. Va veni si vremea ta, cand te astepti mai putin.

