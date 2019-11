HOROSCOP DRAGOSTE 14 NOIEMBRIE. Taurii sunt răsfățați de jumătățile lor, Scorpionii trebuie să scape de suspiciuni

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 14 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 14 noiembrie 2019. Venus, planeta iubirii, aflata in Sagetator, este in cuadratura cu Neptun in Pesti, ceea ce inseamna ca judecata ne este cam blocata. Te simti confuz? Sau trist din pricini amoroase? Sau te simti prins intre doua iubiri?

HOROSCOP DRAGOSTE 14 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

HOROSCOP DRAGOSTE 14 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Partenerul de cuplu te sprijina, iar conversatiile dintre voi va vor ajuta sa gasiti cele mai bune solutii pentru problemele cu care va confruntati in cuplu. Daca esti singur, este momentul sa-ti analizezi strategiile legate de intalniri pentru ca sufletul tau pereche se afla in apropiere.

HOROSCOP DRAGOSTE 14 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu merge din ce in ce mai bine, iar jumatatea ta te rasfata dupa pofta inimii. Esti singur? Ai mai multa gija de modul in care arati. Prima impresie e intotdeauna cruciala.

HOROSCOP DRAGOSTE 14 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu lasa egoismul sa afecteze climatul pozitiv care exista intre tine si jumatatea ta. un astfel de comportament nu va face decat sa deterioreze relatia de cuplu. Si inca ceva, ai grija sa nu sari calul. Discutiile mature si echilibrate va vor ajuta sa rezolvati toate problemele. Daca nu ti-ai gasit, inca, sufletul pereche scapa de indoieli legate de abilitatea ta de a avea o relatie serioasa. Este momentul sa adopti noi credinte.

