Horoscop dragoste 15 aprilie. Gemenii trebuie să caute energia în cuplu, Vărsătorii sunt optimiști

Totusi, sa fim atenti sa nu avem abordari egoiste azi in munca, iubire, bani si creativitate pentru ca putem simti multa dezamagire datorita Soarelui care face o cuadratura tensionata cu Jupiter ce amplifica totul.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 15 aprilie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Totul este in miscare in viata de cuplu. Faci schimbari, aduci un suflu nou, aer proaspat. Flacara pasiunii se aprinde. Legatura dintre tine si partener devine din ce in ce mai puternica. Daca esti singur, nu sta sa-ti plangi de mila. Exista Internet, slava Domnului, si o multitudine de posibilitati. Incearca-ti norocul!

Horoscop dragoste 15 aprilie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata de cuplu, arata-i jumatatii tale cat de mult o iubesti si petreceti impreuna o zi de neuitat. Asteapta-te la o noapte fierbinte. In cazul in care esti singur, visezi la zilele cand vei atrage din nou toate privirile asupra ta.

Horoscop dragoste 15 aprilie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Intri intr-o alta rutina cu partenerul de cuplu si iti dai seama ca nici asa nu este foarte bine. Adu mai multa energie, gaseste lucruri de facut impreuna. Nu e suficient doar sa va vedeti mai mult, trebuie sa si faceti ceva amandoi. Daca esti singur, destinul aduce surprizele tale. Fii atent la mesajele pe care ti le trimit prietenii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.