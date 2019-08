HOROSCOP DRAGOSTE 15 AUGUST. Leii comunică excelent cu partenerii, Taurii au discuții aprinse cu jumătățile lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 15 AUGUST. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 15 AUGUST 2019. Astazi este ziua cu Luna plina in Varsator a lunii august. Aceasta Luna plina are un aspect particular pentru ca este exact opusa cu Soarele si Venus, marcand un moment important pentru iubire. Luna plina in Varsator este prietenoasa si sociabila; poate vrei sa petreci timp cu persoana iubita dar si alaturi de altii pentru ca Varsatorul nu te lasa sa ii lasi pe altii pe dinafara. E vreme de conexiune cu prietenii ca sa fie mai multa veselie.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 AUGUST. Iata ce va rezerva astrele in amor, in functie de zodie.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ai sansa de a clarifica lucrurile cu persoana iubita asa ca spune-i ce te deranjeaza. Incearca sa-ti pastrezi calmul si sa mentii o atitudine diplomata pentru ca disputele si altercatiile sunt contraproductive. Daca esti singur, este de preferat sa-ti canalizezi energia interioara intr-un hobby care iti face placere. In acest fel vei functiona la un nivel ridicat asa ca vei avea o atitudine pozitiva fata de oameni si situatii.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile sunt cam intense in viata persoanala si din aceasta cauza intri in discutii aprinse cu partenerul de cuplu. Daca nu esti de acord cu punctele sale de vedere, incearca sa fii calm si sa discutati ca doi adulti. Este singura cale prin care puteti sa faceti reciproc compromisuri. Daca esti singur, incearca sa fii cu picioarele pe pamant. Nimeni nu este perfect, nici macar tu, asa ca nu concedia cu un gest oamenii care pot merita dragostea ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Bucura-te de sentimentul intens de eliberare pe care il simti azi si nu face nimic care ar putea sa-ti schimbe starea in rau. Impartaseste bucuria cu persoana iubita si profita de ocazie pentru a-i spune cat de mult inseamna pentru tine. Nu este exclus sa petreci alaturi de jumatatea ta o seara romantica. Esti singur? Aduna-ti curajul si abordeaza persoana care iti face inima sa bata ori de cate ori o vezi. Nu ai nimic de pierdut.

