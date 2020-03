HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. Peștii se acceptă așa cum sunt, Gemenii deschid o nouă ușă în viața lor

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa.

Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. Arhanghelul care “raspunde” de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : “Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.”.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Mantra saptamanii este : IMI PLACE SA FIU EU

Mesajul : Nu ma mai judec sau critic. Sunt liber sa iubesc ceea ce sunt eu. Ies constient din inchisoarea criticii de sine, doar pentru ca asa m-am obisnuit sa fiu, crezand ca asa sunt mai responsabil sa tot indrept lucruri la mine. Imi place de mine asa cum sunt si sunt liber de opiniile altora despre mine. Fiecare sa gandeasca ce poate si doreste, in functie de nivelul sau de constiinta. Cat timp eu sunt la pace cu mine si ma plac, sunt imun la orice parere.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Mantra saptamanii este : SUNT INDEAJUNS DE BUN

Mesajul : Aleg sa ma desprind de convingerile vechi limitative ale familiei mele si ale societatii care mi-a bagat in cap ca aproape orice as face sau as fi, tot nu sunt suficient de bun. Incetez goana dupa perfectiune si inteleg faptul ca a fi indeajuns de bun este o stare de a trai care aduce satisfactie, pacea mintii, respect de sine, toleranta si eliberare. Asa aleg sa simt si eu.

HOROSCOP DRAGOSTE 15 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Mantra saptamanii este : II DESCHID VIETII USI NOI

Mesajul : Dezvoltarea mea spirituala se manifesta in maniere la care nu prea ma astept, iar aceasta este dovada clara ca lucrurile nu vin din creatia mintii mele ci din marea inteligenta infinita a Universului ce ma ia prin surprindere cu iubire. Stiu ca sunt mereu in siguranta, orice s-ar intampla. Am nevoie de toate experientele, de aceea usa vietii este larg deschisa pentru mine.

