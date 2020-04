Horoscop dragoste 16 aprilie. Balanțele trebuie să evite tensiunile, Taurii își fac planuri de viitor

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 16 aprilie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu se desfasoara sub bune auspicii. Fii deschis fata de partener, spune-i de simti si asculta-l ce are de zis. Daca esti singur, incearca socializarea online. Nu se stie ce poti intalni in mediul virtual.

Horoscop dragoste 16 aprilie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul sa te asezi langa partenerul de cuplu, sa visati si sa faceti planuri de viitor impreuna. Iar daca apar unele probleme le puteti rezolva cu usurinta. Esti singur? Fii mai sigur pe tine. Odata ce imbunatatesti stima de sine, sosirea persoanei potrivite nu va intarzia prea mult.

Horoscop dragoste 16 aprilie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Incearca sa fii mai putin egoist si posesiv. Relaxeaza-te, vorbeste deschis cu partenerul si vei vedea ca nu ai de ce sa te indoiesti de sentimentele lui. Daca esti singur, fa tu primul pas si abordeaza persoana de care esti indragostit. Trimite-i un mesaj. Profita de aceste momente de singuratate.

