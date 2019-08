HOROSCOP DRAGOSTE 16 AUGUST. Fecioarele trebuie să-și facă timp pentru partenerii lor, Scorpionii sunt plini de energie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 16 AUGUST. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 16 AUGUST 2019. Luna plina in Varsator de ieri a fost si inca este despre suveranitate. Luna plina in Varsator lumineaza calea catre libertate.

Nu putem fi liberi, nu putem crea noi experiente congruente cu vibratia de libertate daca continuam sa caram dupa noi dureri, emotii, chiar si planuri de viitor care nu ne mai reprezinta si poate nici nu sunt ale noastre. Sa ramanem atenti pana la Luna noua din 30 august ce iese din viata noastra si sa stim ca este raspunsul Universului la nevoia de a fi liberi pentru noul drum.

HOROSCOP DRAGOSTE 16 AUGUST. Astazi, Uranus care e retrograd in Taur de acum cateva zile pana in ianuarie 2020 este in aspect de cuadratura cu planeta comunicarii Mercur aflat in Leu. Pe fondul energiei Lunii pline, aceasta cuadratura face ca ziua sa fie precum un roller coaster, deci nu face prea multe planuri.

Iata ce va rezerva astrele in amor, in functie de zodie.

HOROSCOP DRAGOSTE 16 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In relatia de cuplu nu este numai lapte si miere. Insa daca discuti deschis si onest cu partenerul de cuplu, puteti rezolva in liniste toate problemele. Daca esti singur, increderea de sine este la cote foarte inalte asa ca vei intalni multi oameni interesanti care te coplesesc cu complimente.

HOROSCOP DRAGOSTE 16 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este nevoie de anumite clarificari in viata ta personala. Este posibil sa nu obtii tot ce te astepti din relatia de cuplu si din aceasta cauza esti, uneori, suparat. Daca decizii sa vorbesti cu jumatatea ta despre aceste lucruri, veti face impreuna cateva schimbari care sa va aduca bucurie. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, numai tu esti de vina. Incearca sa nu judeci atat de mult pe cei care sunt interesati de persoana ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 16 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Stelele favorizeaza apropierea de persoana iubita. S-ar putea sa fii surprins placut de persoana iubita si sa petreceti o seara romantica impreuna. Indiferent ca ca organiza o cina la lumina lumanarelelor sau de altceva, relatia voastra de cuplu va avea numai de castigat. Singur? Increderea de sine ridicata va atrage multi admiratori care nu se vor teme sa-ti arate ce simt.

