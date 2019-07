HOROSCOP DRAGOSTE 16 IULIE. Gemenii trebuie să acorde atenție în cuplu, Vărsătorii se relaxează alături de persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 16 IULIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 16 IULIE 2019. Astazi este ziua eclipsei partiale de Luna plina in Capricorn, cea de-a doua eclipsa a verii 2019! In astrologie aceasta eclipsa de Luna plina semnifica un mare final karmic, o curatare majora a ceva dintr-o zona importanta din viata fiecaruia care a avut in spate multe zbatere in ultimul timp. Desi este doar partiala, este suficient de intensa si importanta pentru ca e in conjunctie cu Pluto care e retrograd in Capricorn. Pluto este planeta regenerarilor, a karmei, cu o energie profunda ce ne-a dat lumea peste cap incepand din 2008.

HOROSCOP DRAGOSTE 16 IULIE. Iata previziunile in amor pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 16 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Comunicarea cu partenerul despre lucrurile care va deranjeaza este de preferat in locul unor certuri. Ai abilitatea de a gasi solutii la orice provocare intalnesti. Daca esti singur, nu-ti fie teama sa abordezi persoana care ti-a atras atentia. Mergi si flirteaza.

HOROSCOP DRAGOSTE 16 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Azi esti intr-o dispozitie buna cand este vorba despre relatia de cuplu. Exista totusi pericolul sa lasi detalii nesemnificative sa-ti strice buna dispozitie. Iar relatia de cuplu chiar are nevoie de un plus de enegie din cand in cand. Daca esti singur atunci iesi in oras pentru a intalni oameni noi. Ai incredere pentru ca totul se va termina asa cum iti doresti.

HOROSCOP DRAGOSTE 16 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata ta de cuplu necesita atentia ta. Esti gata sa pui piciorul in prag si sa inchei relatia? Sau esti pregatit sa lasi trecutul in spate si sa incepi un nou capitol alaturi de partener? Totul depinde de tine. Trebuie sa elimini problemele care v-au facut afectat atat de tare relatia si o luati de la capat impreuna. Esti singur? Stelele iti zambesc azi si iti ofera chef de dragoste si romantism.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.