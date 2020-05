Horoscop dragoste 16 mai. Leii iau decizii în viața amoroasă, Vărsătorii se simt frustrați

Horoscop dragoste 16 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata personala ar trebui sa aloci mai mult timp partenerului. Daca esti singur, nu renunta la speranta. Usor, usor se ridica barierele. Mai mult, nu uita, nici Roma nu s-a construit intr-o singura zi!

Horoscop dragoste 16 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai nevoie de mai mult timp alaturi de partenerul de cuplu. Spune-i ce simti, ce te ingrijoreaza, ce sperante ai. Daca ai sa-i faci reprosuri, atentie la tonul folosit. Pana la urma, vrei sa rezolvi situatia, nu sa o inrautatesti. Daca esti singur, esti pe cale sa intalnesti o persoana deosebita.

Horoscop dragoste 16 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Atmosfera linistita in viata ta de cuplu. Esti fericit alaturi de partener si simti nevoia unui rasfat romantic. Seara se anunta relaxanta, dar incitanta. Daca esti singur, priveste cu atentie in jurul tau. Ce vrei cu adevarat? Acei oameni care sunt acum in viata ta sunt chiar ce-ti trebuie sau mai ai nevoie de putina curatenie?

