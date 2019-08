HOROSCOP DRAGOSTE 17 AUGUST. Vărsătorii trebuie să vorbească deschis cu persoana iubită, Leii sunt plini de senzualitate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 17 AUGUST. Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 17 AUGUST 2019. Romantismul este punct forte pe agenda zilei pentru ca Luna este in Pesti – dupa ce a fost plina in Varsator joi – si este in conjunctie cu visatorul si fauritorul de sperante Neptun, aflat in zodia pe care o patroneaza, Pesti.

Romantismul Pestilor este unul special, spiritual, plin de suflet si simtire, este acel tip de abordare in care te uiti la un partener si te gandesti profund…oare ne stim din alte vieti, oare ne este scris in destin sa fim impreuna, oare avem o conexiune spirituala, oare avem vise comune?

HOROSCOP DRAGOSTE 17 AUGUST. Iata ce va rezerva astrele in amor, in functie de zodie.

HOROSCOP DRAGOSTE 17 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata personala lucrurile se inrautatesc. Ar trebuie sa te intrebi „de ce?” pentru rezolvarea situatiei ar trebui sa-ti faci timp si sa-ti ajuti partenerul de cuplu sa scape de stres. De asemenea, ai grija sa nu permiti unei a treia persoane sa interfereze cu relatia voastra. Daca esti singur relaxeaza-te si bucura-te de atentia pe care o primesti azi.

HOROSCOP DRAGOSTE 17 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia ta de cuplu se afla pe drumul cel bun. Asa ca nu te opri din ceea ce faci si aminteste-ti ca o relatie buna se bazeaza pe comunicare. Singur? Nu sta in casa cu bratele incrucisate. Este momentul sa-ti asumi responsabilitatea si sa treci la treaba. Iesi si intalneste oameni noi, nu poti sti niciodata ce surprize placute te asteapta.

HOROSCOP DRAGOSTE 17 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Pentru ca nu ai vrut sa lamuresti situatia cu partenerul de cuplu, relatia voastra a inceput sa mearga din rau in mai rau. Asa ca ai grija sa nu tensionezi si mai mult lucrurile pentru ca sunteti pe marginea prapastiei. Tocmai de aceea, nu ar fi rau sa petreci putin timp singur pentru a nu tensiona si mai mult situatia. Analizeaza greselile si vino cu solutii. Esti singur? Nu are niciun rost sa fii dezamagit. Relexeaza-te si totul se va rezolva. Nu este nevoie decat de o noapte pentru ca viata ta sa se schimbe in bine pentru totdeauna.

