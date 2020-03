HOROSCOP DRAGOSTE 17 MARTIE. Gemenii petrec o zi minunată, Vărsătorii sunt într-o fază pozitivă

17 Mar 2020 • 07:00

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 17 MARTIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 17 MARTIE 2020. Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta. Singura ei solicitare in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani.