HOROSCOP DRAGOSTE 17 SEPTEMBRIE. Gemenii petrec timp minunat în compania persoanei iubite, Leii trebuie să fie atenți la dorințele partenerilor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 17 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 17 SEPTEMBRIE 2019. Astazi este randul lui Venus, planeta relatiilor si iubirii, sa se opuna lui Chiron din Berbec, iar relatiile pot atinge un punct foarte vulnerabil dar necesar pentru vindecari. Dragostea, frumusetea si cooperarea au un efect vindecator pe tot ce atingi azi. Luna intra in Taur, zodia coordonata de Venus, deci poti sa te bucuri de placerile simple ale vietii si sa lasi iubirea sa conduca spectacolul, sa iti intre sub piele si sa aiba un efect terapeutic.

HOROSCOP DRAGOSTE 17 SEPTEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 17 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este timpul sa clarifici orice neintelegeri pe care le ai cu partenerului astfel incat sa va puteti bucura mai mult de relatia voastra de cuplu. Daca esti singur, inceteaza sa-ti mai plangi de mila in casa si iesi afara. Este o zi excelenta pentru a cunoaste oameni noi.

HOROSCOP DRAGOSTE 17 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Cand vine vorba despre dragoste, nu totul este satisfacator in relatia de cuplu. Insa azi conditiile iti permit sa faci schimbarile pe care le consideri necesare pentru a fi fericit. Esti singur? Cu o aura revitalizata vei atrage toate privirile si vei putea flirta cu o multime de oameni.

HOROSCOP DRAGOSTE 17 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai oportunitatea de a petrece o zi minunata in compania persoanei iubite asa ca ai grija sa tii departe de relatia de cuplu orice grija sau motiv de stres. Doar bucura-te de lucrurile minunate pe care ti le ofera viata. Daca inca esti in cautarea sufletului pereche, iesi in oras si obtine ceea ce vrei si meriti.

