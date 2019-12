HOROSCOP DRAGOSTE 18 DECEMBRIE. Gemenii au o perioadă de confuzie, Vărsătorii se ceartă cu partenerul de viață

horoscop-dragoste-18-decembrie-356032.html">HOROSCOP DRAGOSTE 18 DECEMBRIE. Suntem ajutati de Luna in Fecioara sa ne organizam si sa ne ocupam de toate maruntisurile pe care le facem ca pregatire pentru aceasta frumoasa sarbatoare. Fa-ti acum toate treburile pentru ca de maine energia se schimba, situatia se infierbanta.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 DECEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 18 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca astepti conditiile ideale pentru a avea o discutie sincera cu jumatatea ta, ei bine azi este momentul. Pe de alta parte, daca esti singur, pune-ti un zambet pe fata si iesi din casa astfel incat sa cunosti oameni noi.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 DECEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Stelele iti favorizeaza viata amoroasa mai ales daca nu esti implicat intr-o relatie stabila. Azi, ar trebui sa mergi in oras pentru ca sunt sanse mari sa iti gasesti jumatatea. Daca ai pr cineva in viata ta trebuie sa privesti dincolo de dorintele tale egoiste. Petrece timp alaturi de jumatatea ta care are nevoie de sprijinul tau. In acest fel, relatia voastra nu doar ca va fi imbunatatita, dar si tu te vei simti mai bine.



HOROSCOP DRAGOSTE 18 DECEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata ta personala trece printr-o perioada de confuzie si din aceasta cauza nu te simti prea bine. Asa ca ar fi o idee buna sa vorbesti cu persoana iubita. Odata ce descoperiti ce nu functioneaza puteti gasi o solutie. Astfel, odata puse lucrurile in ordine, haosul dispare. Daca nu ti-ai gasit jumatatea este posibil sa reinnozi o veche legatura.

