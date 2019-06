HOROSCOP DRAGOSTE 18 IUNIE. Taurii au parte de pace și armonie în cuplu, Gemenii sunt pasionali

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 18 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MARTI 18 IUNIE 2019. Sentimente suprimate pot iesi la suprafata si nu iti dai seama de ele pana cand nu te ia gura pe dinainte si scapi “porumbelul”. Poti da vina pe intalnirea dintre Mercur si Marte, doua energii puternice, in emotionalul Rac. Pune-ti magia in practica pentru a-ti securiza planurile. Vei fi mai motivat si mai entuziast!

HOROSCOP DRAGOSTE 18 IUNIE. Iata previziunile pentru fiecare zodie.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Uita de grijile cotidiene si petrece mai mult timp de calitate cu parteneruld e cuplu. Daca esti isngur, ai putea primi o invitatie pe care n-ar trebui sa o refuzi. Nu se stie niciodata ce s-ar putea intampla la finalul ei.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Pace si armonie in viata ta de cuplu. Te relaxezi si te bucuri de compania partenerului. Daca esti singur, tine minte un singur lucru: nu vei reusi mare lucru daca stai in casa si-ti plangi de mila. Iesi in oras, intalneste-te cu prietenii, schimba-ti starea de spirit. In plus, poti intalni o multime de oameni interesanti.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Astrele zambesc relatiei de cuplu. Flacara pasiunii creste, esti fericit si te bucuri de momente intime de vis. Daca esti singur, nu sta cu bratele incrucisate. Actioneaza! Urmeaza-ti visul!

