HOROSCOP DRAGOSTE 18 NOIEMBRIE. Racii au neînțelegeri în cuplu, Balanțele se ceartă cu partenerul

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 18 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 18 noiembrie 2019. Azi Luna este in Leu si e si ultima zi de Mercur retrograd pe acest an. Luna in Leu ne indeamna sa privim viata ca prin ochii de copil. Leul este marele copil al zodiacului si simbolizeaza micul copil din tine care se vrea a fi fericit si lipsit de griji.

Mercur este pe ultima suta de metri de tranzit retrograd, pregatindu-se sa revina la miscarea directa.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 NOIEMBRIE. Ultimul retrograd 2019 al lui Mercur ne sustine schimbari care inca pot fi necesare si care au legatura cu revizitarea si indreptarea trecutului.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 18 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Astazi se anunta o zi minunata in care abunda momentele placute alaturi de persoana iubita. Incearca sa nu lasi sentimentele de anxietate sa strice atmosfera aceasta magica. Daca esti singur, o persoana fascinanta abia cunoscuta intra in viata ta si ti-o va schimba in bine.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Asadar, relatia ta de cuplu a inceput sa se schimbe in bine dupa o perioada turbulenta. Partenerul de cuplu este influentat de nou gasitul tau optimism ca si de pasiunea de care dai dovada, reindragostindu-se, astfel, de tine. Esti singur? Stelele sunt favorabile gasirii dragostei.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Din punctul de vedere al relatiei de cuplu lucrurile nu stau deloc bine, simti ca te-ai indepartat de partener. Te afli la o rascruce, depinde de tine in ce directie vrei sa mergi. Cea mai usoara decizie este sa pui punct relatiei, insa daca nu iti doresti un astfel de final, schimba-ti rapid comportamentul. Daca esti singur, frustrarea pe care ai simtit-o recent dispare fiind inlocuita de entuziasm. Asa ca nu este de mirare ca intr-o astfel de stare de spirit vei intalni o persoana speciala.

