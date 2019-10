HOROSCOP DRAGOSTE 18 OCTOMBRIE. Săgetătorii au parte de o zi minunată în cuplu, Peștii își deschid liniile de comunicare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 18 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 18 OCTOMBRIE 2019. Luna este in Gemeni astazi, deci nu te mira daca te simti ba imprastiat ba dornic de conversatii si sociabil. Luna plina de acum cinci zile a fost intensa si inca trimite recompensele sale. Pe masura ce ea este in cuadratura cu visatorul Neptun si in opozitie cu norocosul Jupiter azi, nu forta nimic, nu impinge lucrurile sa aiba un alt ritm decat cel cosmic pe care deja il vezi in actiune. Poate ca nu ai mereu tot ce ai dori dar ai ce este nevoie ca sa iei deciziile cele mai bune pentru tine.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 OCTOMBRIE. Iata previziunile astrale in dragoste pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 18 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Esti intr-o stare de spirit sexy, romantica. Termina-ti cat mai repede treaba la birou pentru a petrece, apoi, restul zilei in compania partenerului de cuplu. Esti singur? Iata o noapte numai buna pentru a iesi in oras.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Din punctul de vedere al vietii sentimentale este o zi buna pentru a vorbi despre viitorul sau chiar sa va oficializati relatia de cuplu. Este momentul pentru a incepe un nou si mai placut capitol al vietii amoroase. Daca nu esti inca cu cineva, sunt sanse mari sa intalnesti in ceasta perioada o persoana care sa-ti faca inima sa bata mai repede.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Fa un efort, discuta cu persoana iubita si explica-i care sunt motivele pentru care te comporti asa. Incearca sa clarifici lucrurile si sa vorbesti deschis despre ce te deranjeaza. Asa nu doar ca te vei simti mai bine, dar vei reusi sa-ti atragi jumatatea de partea ta. Nu ti-ai gasit inca sufletul pereche? Nu sta in casa cu mainile incrucisate. S-ar putea chiar sa te intalnesti cu cineva din trecut si sa realizati ca aveti sentimente unul pentru celalalt.

