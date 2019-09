HOROSCOP DRAGOSTE 18 SEPTEMBRIE. Gemenii vorbesc deschis cu partenerul, Peștii sunt favorizați de astre în iubire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 18 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 2019. Astazi e ziua in care serioasa si batrana planeta Saturn iese din miscarea retrograda in care a fost din aprilie 2019. Aceasta miscare este importanta pentru dinamica astrala si influenta asupra noastra. Din aprilie pana in prezent, ai avut timp destul sa iti reprivesti planurile si sa iti reconsideri abordarile.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 SEPTEMBRIE. Ce tip de decizie karmica, de soarta, ai luat in aprilie sau de atunci incoace care acum iti impinge viata inainte ? Unde te afli acum ? S-au schimbat multe de atunci. Dar daca ai luat decizia serios si ti-ai facut treaba, acum te afli intr-o pozitie mai buna ca sa iti implementezi planurile. Daca nu…nu poti da timpul inapoi.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 18 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu intra intr-o faza pozitiva asa ca asigura-te ca mentii aceasta atmosfera frumoasa si armonioasa care te inconjoara. Daca esti singur, este momentul sa nu mai fii atat de defensiv si sa-ti asumi riscuri pentru ca nu ai nimic de pierdut.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul unei discutii sincere cu partenerul de cuplu pentru a gasi acel lucru din relatie care va face fericiti pe amandoi. Esti singur? Zeita Fortuna este de partea ta. Asa ca fa prima miscare pentru a cunoaste persoana de care esti interesat.

HOROSCOP DRAGOSTE 18 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata personala incepi sa vorbesti deschis cu partenerul despre orice problema cu care va confrunti. Relatia de cuplu va avea o fundatie puternica daca procedati asa si nimic nu ar trebui sa o poata pune in pericol. Esti singur? Schimba-ti abordarea si poate iti vei gasi dragostea pe care o cauti de atat de multa vreme.

