HOROSCOP DRAGOSTE 19 AUGUST. Fecioarelor le merge excelent în cuplu, Berbecii singuri își iau soarta în mâini

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 19 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 19 AUGUST 2019. Incepe saptamana in care, astrologic vorbind, cuvantul de ordine este Fecioara. Indiferent daca esti in aceasta zodie sau nu, daca iti este ascendent sau nu, ori cate planete ai la nastere in Fecioara, ai face bine sa te acomodezi cu energia harnica, eficienta, extrem de muncitoare si tipicara a acestei zodii pentru ca nu mai putin de 4 planete vor fi gazduite de ea.

HOROSCOP DRAGOSTE 19 AUGUST. Ieri, Marte, planeta energiei, actiunii, impulsurilor, planeta lui “a face” a intrat in Fecioara pana pe 4 octombrie. In aceasta saptamana, Venus planeta iubirii, relatiilor si banilor va intra in Fecioara iar dragostea ta va cunoaste schimbari pragmatice si practice.

HOROSCOP DRAGOSTE 19 AUGUST. Iata un nou mesaj de la astre pentru zodia ta!

HOROSCOP DRAGOSTE 19 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Pot exista dispute intre tine si partenerul de cuplu din cauza impulsivitatii tale, dar si a faptul ca arunci cu vorbe in stanga si in dreapta fara sa gandesti. Asadar, fii mai atent la ceea ce spui si cum te comporti! Daca esti singur, vei scapa in curand de orice sentiment de depresie si iti vei lua soarta in propriile maini.

HOROSCOP DRAGOSTE 19 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Simti nevoia sa vorbesti cu persoana iubita despre lucrurile care au dus la indepartarea voastra unul de celalalt. Ca urmare a acestor discutii lucrurile se vor clarifica si voi veti fi mai apropiati ca niciodata, iar relatia de cuplu va trece la un nivel superior. Singur? Este foarte popular in ultima vreme asa ca multi oameni vor sa petreaca timpul in compania ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 19 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Increderea de sine ridicata te ajuta sa rezolvi toate problemele care au afectat relatia de cuplu. Esti intr-o forma de zile mari asa ca rezolvi lucrurile imediat. Nu ti-ai gasit jumatatea? Aduna-ti curajul si abordeaza persoana necunoscuta care ti-a atras atentia. Nu ai nimic de pierdut.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.