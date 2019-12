HOROSCOP DRAGOSTE 19 DECEMBRIE. Berbecii au o zi agitată în dragoste, Leii își irosesc energia

horoscop-dragoste-19-decembrie-356062.html">HOROSCOP DRAGOSTE 19 DECEMBRIE. Este o oportunitate perfecta sa te tii de promisiuni, fata de tine si fata de altii, si sa fii serios facand noi pasi spre scopurile tale.

horoscop-dragoste-19-decembrie-356062.html">HOROSCOP DRAGOSTE 19 DECEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

horoscop-dragoste-19-decembrie-356062.html">HOROSCOP DRAGOSTE 19 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta amoroasa este extrem de agitata asa ca este imperativ necesar sa stai jos si sa discuti serios cu partenerul astfel incat sa izolati problema principala si apoi sa gasiti solutii la ea. Daca esti singur intalnesti multi oameni interesanti, unul dintre ei s-ar putea dovedi a fi sufletul tau pereche.

horoscop-dragoste-19-decembrie-356062.html">HOROSCOP DRAGOSTE 19 DECEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu te mai preface ca totul este numai lapte si miere in viata ta amoroasa. Este momentul sa infrunti problemele si sa recunosti ca esti deranjat de modul in care functioneaza lucrurile in relatia de cuplu. Doar asa poti rezolva situatia si abia apoi te vei putea bucura cu adevarat. Esti singur? Sunt sanse sa intalnesti o persoana dupa care iti vei pierde capul.

horoscop-dragoste-19-decembrie-356062.html">HOROSCOP DRAGOSTE 19 DECEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Exista pericolul sa apara unele neintelegeri in cuplu din cauza faptului ca nu te faci bine inteles. Daca se intampla acest lucru ai grija sa nu te lasi dus de val si sa spui ceva ce vei regreta mai tarziu. Tine-ti nervii sub control astfel incat ziua sa treaca cat mai lin. Nu ti-ai gasit jumatatea? Iesi in oras si distreaza-te. Dragostea vietii tale este mai aproape decat ti-ai imagina.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.