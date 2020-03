HOROSCOP DRAGOSTE 19 MARTIE. Berbecii petrec momente de neuitat, Gemenii au probleme minore

HOROSCOP DRAGOSTE 19 MARTIE. Fix in momentul in care Soarele si Saturn fac sextil. Ceva mare e pe cale sa se intample. Nu se stie exact ce, nu se stie exact in ce domeniu, insa cu siguranta va fi ceva. Iar luna in Varsator vine sa-ti spuna ca nu esti singur. Ca totul este real! Si ca este timpul sa iti iei angajamentul si sa-ti respecti promisiunile.

HOROSCOP DRAGOSTE 19 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:



HOROSCOP DRAGOSTE 19 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Mentine-ti starea de spirit la cote ridicate si vei putea petrece momente de neuitat alaturi de partenerul de cuplu. Daca esti singur, vibratia inalta te va ajuta sa atragi in jurul tau oameni potriviti felului tau de a fi.

HOROSCOP DRAGOSTE 19 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Viata personala este intesata cu tensiuni, situatii problematice si dispute pasionale. Nu-ti forta norocul pentru ca nu faci decat sa inrautatesti lucrurile. Daca ramai flexibil si inveti sa faci compromisuri din cand in cand, vei fi capabil sa aduci linistea in cuplu. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, azi ai sansa sa te reconectezi cu cineva din trecut. Ai grija, totusi, sa nu mai repeti greselile pe care le-ai facut odinioara.

HOROSCOP DRAGOSTE 19 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu este afectata de multe probleme minore. Sunt prea multe detalii de care esti preocupat si trebuie sa colaborezi cu partenerul pentru a le rezolva pe toate. Esti singur? O persoana pe care abia o cunosti iti va aduce bucuria in viata. Bucura-te de tot ce ti se ofera.

