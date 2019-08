HOROSCOP DRAGOSTE 2 AUGUST. Gemenii au probleme în dragoste, Fecioarele trec printr-o perioadă tulbure

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 2 AUGUST. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, VINERI 2 AUGUST 2019. Dupa Luna Noua in Leu de ieri, ale carei efecte dureaza aproximativ doua saptamani, Venus inca in Leu face cuadratura cu Uranus, planeta imprevizibilitatii. Deci, urmeaza surprize in amor! Daca ai crezut ca stii tot, mai gandeste-te putin! Acest aspect astral poate sa schimbe tot peisajul unei relatii cat ai clipi.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 AUGUST. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Esti intr-o stare de spirit excelenta si orice problema de comunicare pe care ai experimentat-o in relatia de cuplu este pe cale sa se rezolve. Asadar, nu face nimic ce ar putea pune in pericol relatia cu jumatatea ta. Esti singur? Ai o sansa mare ca astazi sa iti gasesti dragostea pe care o cauti de atat de multa vreme.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata amoroasa trebuie sa intrerupi rutina, sa schimbi scena. Schimbarile au un efect pozitiv asupra ta si tu esti capabil sa transmiti aceasta energie partenerului si sa petreceti cateva momente memorabile impreuna. Singur? Ai oportunitatea de a-ti largi cercul social si sa gasesti ceea ce cauti.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia ta de cuplu a inceput sa scartaie, disputele sunt la ordinea zilei. Este o idee buna sa incerci sa nu inrautatesti situatia si sa faci tot ce poti pentru a rezolva neintelegerile cu calm si intelegere. Daca nu ti-ai gasit inca sufletul pereche afla ca poti sa ajungi la inima persoana care iti ocupa gandurile de ceva vreme.

