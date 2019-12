HOROSCOP DRAGOSTE 2 DECEMBRIE. Berbecii au parte de o seară romantică alături de partener, Balanțele trebuie să aibă răbdare cu partenerii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 2 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 2 DECEMBRIE 2019. Azi intra Jupiter in Capricorn si va ramane aici tot parcursul anului 2020. Este timpul sa treci la treburi serioase si sa-ti faci singur norocul! Esti pregatit pentru asta? Cu Saturn si Pluto in acelasi semn zodiacal, a sosit momentul adevarului.

Mai avem si o Luna in Varsator, care iti da o dispozitie jucausa, dar si o intalnire Marte-Venus-Noduri lunare care dau relatiilor o nota karmica. Fii atent la persoanele cu care te vei intalni azi. Fii atent la mesaje! Poti intalni pe cineva din trecutul tau pentru care inca mai ai sentimente profunde.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 DECEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 2 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Astrele sunt favorabile unei seri romantice alaturi de partnerul de cuplu. Uita de indatoririle de la locul de munca si relaxeaza-te! Amandoi aveti nevoie de reincarcarea bateriilor. Daca esti singur, profita de fiecare ocazie de a iesi in oras. Nu se stie niciodata cand vei intalni persoana potrivita.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 DECEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

O perioada perfecta sa incepi ceva nou cu partenerul de cuplu. Poate va inscrieti amandoi la niste cursuri sau activitati pe care sa le practicati impreuna. Aveti amandoi nevoie de un astfel de timp petrecut in doi. Daca esti singur, iesi mai des. Fii cu ochii in patru. Astrele sunt favorabile unei intalniri de zile mari.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 DECEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O zi excelenta pentru a te apropia de partener. Elibereaza-te de sarcinile profesionale si planuieste ceva romantic. Daca esti singur, pune-ti in functiune zambetul irezistibil. Flirteaza si vei vedea si rezultatele.

