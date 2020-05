Horoscop dragoste 2 mai. Berbecii sunt plini de idei, Balanțele planifică o cină romantică

Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 2 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Mintea ta va fi plina de idei ca sa reaprinzi scanteia in relatia ta. Daca esti singur, lucreaza la increderea de sine. Aceasta izolare te-a marcat la acest capitol. Ai nevoie de putina socializare online ca sa iti pui in valoare farmecul personal.

Horoscop dragoste 2 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fa-ti timp pentru relatia de cuplu si fa-i persoanei iubite o surpriza placuta. O astfel de miscare este antidotul perfect pentru stresul si grijile zilnice, iar legaturile dintre voi vor deveni mai puternice. Daca esti singur, lasa optimistul din tine sa iasa la suprafata. Vibratia pozitiva, te va face irezistibil si va atrage spre tine persoana pe care o doresti.

Horoscop dragoste 2 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In sfarsit lucrurile incep sa arate bine in relatia ta de cuplu. Fa planuri impreuna cu partenerul, asuma-ti responsabilitatea si fa tot ce depinde de tine ca sa transformati weekend-ul intr-o experienta romantica. Daca esti singur, sa stii ca poti cunoaste oameni interesanti in online. Poate pe unii ii vei putea vedea si cand se vor elimina restrictiile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.