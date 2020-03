HOROSCOP DRAGOSTE 2 MARTIE. Taurii au pasiune în cuplu, Balanțele au o perioadă de calm

HOROSCOP DRAGOSTE 2 MARTIE. Venus in Berbec si Saturn in Capricorn sunt in cuadratura marti 2 martie si este, iata, un mod mai sobru de a incepe saptamana. Iubirea poate avea unele tamponari temporare pentru ca Saturn, lordul karmei si planeta responsabilitatii are ceva de spus.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 MARTIE. Insa nu e de lunga durata, din contra, rozul revine pe cerul dragostei curand pentru ca Venus intra la ea acasa, in Taur, unde adora sa fie, de joi 5 martie si va sta aici toata luna.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 MARTIE. Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

HOROSCOP DRAGOSTE 2 MARTIE. Berbec

Esti intr-o dispozitie pozitiva, te simti bine si esti optimist dupa ce timp de cateva zile te-ai simtit la pamant. Lasa insecuritatile si stresul deoparte si acorda timp de calitate partenerului de cuplu. Spre finalul saptamanii poate fi o idee buna sa mergeti impreuna intr-o excursie pentru a va apropia mai mult. Daca esti singur este momentul sa cuceresti persoana interesanta pe care ai pus ochii.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 MARTIE. Taur

Aceasta saptamana aduce pasiunea in relatia de cuplu. Comunicarea cu partenerul este la cote ridicate, drept dovada ca ti-ai invatat lectia si stii care probleme trebuie discutate si ce subiecte nu trebuie atinse. Asadar, esti capabil sa ai o discutie importanta care sa va imbunatateasca relatia. Indiferent ce te deranjeaza, gasesti modalitatea cea mai buna pentru a o exprima. Insecuritatile si stresul emotional scad in intensitate si, in cazul in care esti singur, increderea de sine te va ajuta sa realizezi cine esti si ce iti doresti de la o relatie de cuplu.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 MARTIE. Gemeni

Relatia de cuplu se afla in zodia armoniei. Echilibrul si frumusetea sunt importante si vei face tot ce depinde de tine pentru a le aduce in relatia de cuplu. Disputele sunt rezolvate si problemele din trecut sunt discute intr-o maniera pozitiva. Recreerea artistica te va apropia de oameni interesanti. Depinde numai de tine cum gestionezi aceste lucruri, asa ca daca esti singur, profita la maximum de aceste noi cunostinte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.