HOROSCOP DRAGOSTE 2 SEPTEMBRIE. Gemenii comunică excelent cu persoana iubită, Balanțele se gândesc să își oficializeze relația

HOROSCOP DRAGOSTE 2 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru LUNI 2 septembrie 2019. Aceasta saptamana dinamica aflata sub energia semnelor de pamant, in care sunt nu mai putin de 7 planete acum, are 11 aspecte astrale. Este un numar record de asemenea interrelationari intre planete, aproape fiecare planeta este aspectata intr-un fel sau altul in prima parte a lunii septembrie. Astazi, au loc 2 asemenea aspecte astrale : Soarele in Fecioara e in conjunctie cu Marte tot in Fecioara, iar Venus in Fecioara e in cuadratura cu Jupiter in Sagetator. Ce inseamna asta pentru noi ?

HOROSCOP DRAGOSTE 2 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Esti implicat intr-o relatie de cuplu stabila? Esti norocos. Jumatatea ta iti pregateste in secret o surpriza romantica. Asa ca lasa grijile deoparte si bucura-te de clipele minunate petrecute in compania persoanei iubite. Daca esti singur, exista sanse mari ca azi sa intalnesti o persoana care te va fascina pur si simplu.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata de cuplu esti plin de energie si entuziasm. Profita de aceasta perioada si hraneste relatia personala cu aceasta energie minunata. Nu vei regreta! Singur? o persoana pe care ai cunoscut-o de curand se afla mereu in gandurile tale. Gestioneaza cu atentie totul si viata ta amoroasa se va schimba in bine.

HOROSCOP DRAGOSTE 2 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile evolueaza in directia dorita de tine in viata de cuplu, iar comunicarea impecabila si intelegerea reciproca sunt surse de bucurie pentru tine si jumatatea ta. Te simti mult mai calm si vibratiile pozitive care inconjoara relatia de cuplu au un impact pozitiv asupra intregii tale vieti. Esti singur? Esti pe cale sa intalnesti dragostea vietii tale si toate acele momente de pasiune si fericire pe care le-ai visat sunt pe cale sa devina realitate.

