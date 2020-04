Horoscop dragoste 20 aprilie. Capricornii iau decizii în legătură cu viața amoroasă, Peștii trebuie să comunice

Astazi, totul merge cu viteza inainte cand Luna cea emotionala intra in pionierul Berbec. Timpul de ezitare se termina!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 20 aprilie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este o zi buna pentru a examina orice lucru te preocupa si gasi cele mai bune solutii. Ai calmul necesar rezolvarii acestor chestiuni. Daca esti singur, deschide-ti larg ochii. Sunt foarte multe persoane care sunt interesate de tine, iar viata ta sentimentala se poate schimba intr-o secunda.

Horoscop dragoste 20 aprilie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai sansa de a te relaxa alaturi de persoana iubita si sa lasi deoparte grijile si problemele de zi cu zi.Vorbeste despre lucrurile care iti fac placere. Poti incepe sa-ti redecorezi casa. Ai suficient timp pentru asta. Daca esti singur, vorbeste cu prietenii mai des. Iti va prinde bine decat sa iti plangi de mila in izolare.

Horoscop dragoste 20 aprilie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata sentimentala curg laptele si mierea. Orice probleme ai fi avut in trecut, au disparut acum ca prin minune, ceea ce inseamna ca te asteapta o seara romantica in compania persoanei iubite. Esti singur? Nu renunta inca la dragoste. In curand vei gasi ceea ce cauti.

