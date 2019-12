HOROSCOP DRAGOSTE 20 DECEMBRIE. Balanțele se relaxează alături de partenerul de cuplu, Săgetătorii trebuie să se implice mai mult

20 Dec 2019 • 07:00

Foto: Pixabay.com

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 20 decembrie 2019. Abordarea lui Venus in Varsator nu este emotionala, siropoasa, plina de declaratii, ci deloc posesiva, apreciind spatiul liber din parteneriate, fiecare sa poata sa respire in voie si in afara cuplului.