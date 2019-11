HOROSCOP DRAGOSTE 20 NOIEMBRIE. Gemenii trebuie să-și facă timp pentru suflet, Vărsătorii umplu golurile lăsate în relații

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 20 NOIEMBRIE. Iata horoscopul dragostei pentru azi MIERCURI 20 NOIEMBRIE 2019. Veste buna, Mercur iese din retrograd azi si isi reia miscarea directa, desi mai sunt doua saptamani in care se afla in tranzitul numit umbra post retrograda si in care vor coabita atat influentele sale din retrograd cat si cele din miscarea directa. Gata cu Mercur retrograd pe acest an, desi multe din invatamintele si ajutoarele sale ne prind bine pentru viitor.

HOROSCOP DRAGOSTE 20 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 20 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Persoana iubita are nevoie de atentia ta. Asa ca ea ar trebui sa fie prioritatea ta numarul unu si sa lasi deoparte toate celelalte chestiuni. Este momentul sa fii alaturi de jumatatea ta asa cum ea a fost acolo cand ai avut nevoie. Daca esti singur, incearca sa fii mai deschis cand e vorba despre a intalni oameni noi.

HOROSCOP DRAGOSTE 20 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

HOROSCOP DRAGOSTE 20 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Azi este recomandat sa-ti faci timp doar pentru sufletul tau, departe de persoana iubita. In caz contrar este posibil sa-i spui jumatatii tale lucruri pe care apoi le vei regreta. Este mai bine sa adopti o atitudine Zen si sa ramai calm. Esti singur? Abordeaza persoana de care esti interesat si spune-i ce simti pntru ea.

