HOROSCOP DRAGOSTE 2019. Berbecii trebuie să-și păstreze calmul, Gemenii trebuie să fie atenți la ce decizii iau

HOROSCOP DRAGOSTE 2019. Singur sau aflat intr-o relatie, anul 2019 iti va aduce o multime de momente romantice, experiente sexy, angajamente importante.

HOROSCOP DRAGOSTE 2019. Uranus, planeta schimbarii, intra in Taur (semn fix de Pamant), unde va ramane timp de sapte ani. In dragoste, acest lucru se traduce printr-o stabilizare a relatiilor de cuplu. Cand Uranus se va intalni cu Venus, planeta iubirii, in Sagetator (2 februarie), in Fecioaara (26 august) si in Capricorn (28 noiembrie), asteapta-te la experimente sexuale spontane, liberbine, aventuroase, lipsite de inhibitii. Daca esti singur, aceste date pot deveni data in care iti intalnesti marea dragoste.

De asemenea, elipsele din 5 ianuarie (Capricorn), 21 ianuarie (Leu), 2 iulie (Rac), 16 iulie (Capricorn), 26 decembrie (Capricorn) iti vor accentua latura grijulie si afectuoasa (gratie instinctului matern patronat de Luna).

HOROSCOP DRAGOSTE 2019. Intre timp, Mercur va fi retrograd de trei ori pe parcursul lui 2019. Intre 5 si 28 martie va fi in Pesti, intre 7 si 31 iulie in Leu, iar intre 31 octombrie si 20 noiembrie, in Scorpion. Acest lucru se traduce prin renuntarea la lucrurile de care inima ta nu mai are nevoie si exprimarea adevaratelor sentimente.

HOROSCOP DRAGOSTE 2019. Iata ce aduce in plan amoros in anul 2019 pentru fiecare zodie.



HOROSCOP DRAGOSTE 2019. BERBEC

Daca inceputul anului este unul linistit pentru tine, lucrurile devin efervescente odata cu intrarea lui Venus si Uranus in semnul tau, incepand din 2 februarie. Daca esti singur, asteapta-te sa cunosti pe cineva care sa-ti tulbure existenta. Daca nu esti singur, asteapta-te la schimbarea chimiei intre tine si partener. Va di mai multa dorinta, mai multa pasiune.

Recomandari 2019 pentru Berbec

Nu te certa, pastreaza-ti calmul. Altfel risti sa ajungi la despartire.

Fii mai apropiat de partener, iar viata sexuala va cunoaste imbunatatiri semnificative.

Un an excelent pentru experiente sexuale.



HOROSCOP DRAGOSTE 2019. TAUR

Intrarea lui Uranus in semnul tau si ramanerea aici vreme indelungata va stabiliza relatia de cuplu. Iar intrarea lui Venus in cea casa cinci a romantismului si in casa a noua a aventurii din zodia ta, te va impinge spre iesirea din zona de confort. Vei vrea mai multa actiune, mai multa pasiune. Intre 31 octombrie si 20 noiembrie, comunicatorul Mercur, intra in miscare retrograde in casa a saptea a parteneriatului din zodia ta. Ceea ce va necesita o analiza a situatiei din relatia ta sau a modelelor de actiune din trecut.

Recomandari 2019 pentru Taur

Nu permite ca negativitatea sa intre in relatia de cuplu. Evita certurile.

Da-i partenerului spatiu. Nu forta ca tu sa ai ultimul cuvant.

Petrece mai mult timp cu partenerul de cuplu pentru mai multa intimitate.

Exprima-ti sentimentele si iti va fi mai usor sa cuceresti.



HOROSCOP DRAGOSTE 2019. GEMENI

Esti prins intre munca si dorinta de a petrece mai mult timp alaturi de partenerul de cuplu. Jupiter, aducatorul de noroc, si Neptun, visatorul, fac cuadraturi tensionate in 14 ianuarie, 16 iunie si 21 septembrie, in casa a saptea a parteneriatului si a zecea a carierei. Din fericire, ecilpsele din casa a opta a intimitatii din 5 ianuarie, 16 iulie si 26 decembrie iti vor da mai multa claritate in ceea ce priveste sentimentele. Daca esti singur vei avea de analizat ce iti doresti cu adevarat de la un potential partener.

Recomandari 2019 pentru Gemeni

Perioada sensibila intre 15 februarie si 24 martie. Nu lua decizii pripite.

Evita conflictele si rezolva neintelegerile care ar putea duce la ruptura cuplului.

Intre 24 iunie – 18 septembrie este o perioada favorabila intimitatii si condimentarii relatiei. Daca esti singur, iti poti intalni jumatatea in aceasta perioada.

