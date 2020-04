Horoscop dragoste 21 aprilie. Gemenii își rezolvă toate problemele din cuplu, Leii trebuie să dea dovadă de flexibilitate

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 21 aprilie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Esti foarte dragastos si tanjesti dupa atentia persoanei iubite. Va prinde bine acest timp petrecut impreuna. Daca ai probleme in cuplu, s-ar putea ca ele sa se accentueze in aceasta perioada. Fii mai diplomat. Daca esti singur, incearca sa fii mai optimist. Va rasari soarele si pe strada ta.

Horoscop dragoste 21 aprilie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Dorintele sexuale sunt puternice si acum ai si prilejul sa petreci mai mult timp alaturi de persoana iubita. Daca nu esti implicat intr-o relatie, poti cunoaste o persoana in mediul online catre care vei dori sa faci tu primul pas.

Horoscop dragoste 21 aprilie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata sentimentala curg laptele si mierea. Orice probleme ai fi avut in trecut, au disparut acum ca prin minune, ceea ce inseamna ca te asteapta o seara romantica in compania persoanei iubite. Esti singur? Nu renunta inca la dragoste. In curand vei gasi ceea ce cauti.

