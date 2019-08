HOROSCOP DRAGOSTE 21 AUGUST. Peștii sunt fericiți în cuplu, Taurii trebuie să renunțe la trecut

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 21 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 20 AUGUST. Energia planetelor din Fecioara se combina cu energia Lunii in Berbec. Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare. Fa actiuni pozitive si bucura-te de calatorie! Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. Primim de la Luna in Berbec o mare energie ce ne propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte acum.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 AUGUST. Iata un nou mesaj de la astre pentru zodia ta!

HOROSCOP DRAGOSTE 21 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Chiar daca ai o multime de responsabilitati si sarcini ce trebuie finalizate astazi nu trebuie sa te lasi complet absorbit de ele si sa uiti de persoana iubita. Daca esti singur este timpul sa exersezi cum sa-ti ridici starea de spirit.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul sa renunti la trecut si sa ai un nou inceput din punctul de vedere al vietii amoroase, un inceput plin de optimism. Daca scapi de ezitarile prostesti si te lasi cuprins de pasiunea pe care o simti in interiorul tau, lucrurile se vor imbunatati. Singur? Este momentul sa-ti acorzi o sanse persoanei care, de multa vreme, iti face curte. Nu ai nimic de pierdut. Mai mult, lucrurile ar putea lua o intorsatura chiar mai interesanta decat ti-ai imagina.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu este favorizata de stele, asa ca ai grija sa elimini plictisitoarele probleme de zi cu zi si sa petreci timp de neuitat in compania persoanei iubite. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, nu sta in casa fara sa faci nimic, daca nu schimbi ceva rezultatul va ramane la fel.

