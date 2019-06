HOROSCOP DRAGOSTE 21 IUNIE. Trei evenimente astrale importante! Berbecii petrec timp în compania partenerului, Gemenii sunt posesivi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 21 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, VINERI 21 IUNIE 2019. Astazi este o zi importanta cu trei evenimente mari in astrologie si astronomie. Astazi are loc solstitiul de vara 2019 si Soarele intra in zodia Rac! Afla ce schimba in viata ta tranzitul Soarelui in Rac o luna de zile in functie de zodie AICI !

HOROSCOP DRAGOSTE 21 IUNIE. Tot astazi, Neptun, indepartata planeta a viselor, iluziilor si imaginatiei isi incepe calatoria de 5 luni de stationare retrograda, umplandu-ne aerul cu vise si dorinte romantice. Vei simti si tu dupa ce tanjeste inima ta. Cum vei raspunde acestor trairi depinde de tine, iar daca nu te simti confortabil cu atata emotie, va fi mai dificil pentru tine. cheia este sa lasi aceste sentimente sa te spele, sa lasi apele sa curga si sa iti curete inima. Sa dai drumul viselor neimplinite si tanjelilor nostalgice si sa te uiti ce are viitorul pregatit pentru tine.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 IUNIE. Iata previziunile pentru fiecare zodie.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Petreci din ce in ce mai mult timp alaturi de partenerul de cuplu, ceea ce conduce la o cimentare a relatiei. Daca esti singur, iesi mai des. Nu se stie niciodata cu cine te-ai putea intalni.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai ziua perfecta pentru a petrece alaturi de partnerul de cuplu. Noapte poate deveni si ea memorabilia. Pregateste-te pentru momente de pasiune si iubire. Daca esti singur, esti hotarat sa reincepi jocul cuceririi. Succes!

HOROSCOP DRAGOSTE 21 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar fi cazul sa mai renunti la posesivitate si gelozie. Relaxeaza-te si nu-ti mai face scenarii fanteziste. O discutie sincera cu partenerul despre fricile tale te mai poate scoate din starea de anxietate. Daca esti singur si cineva ti-a furat inima, nu mai astepta! Fa prima miscare. Macar afli daca are sau nu sentimente pentru tine!

