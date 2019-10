HOROSCOP DRAGOSTE 21 OCTOMBRIE. Fecioarele își molipsesc partenerii cu starea lor bună, Taurii sunt sprijiniți de partener

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 21 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 21 OCTOMBRIE 2019. Venus este in trigon cu Neptun azi si ne ofera o zi de luni romantica si colorata in roz. Ai putea crede ca este o zi de luni ca oricare alta dar nu e asa. Aceasta face ca stelele sa straluceasca mai puternic si inima sa iti cante cu bucurie. Venus e planeta iubirii si relatiilor iar Neptun este si el maestrul romantismului visator, deci este o zi speciala. Ia persoana iubita si faceti ceva ce va place amandurora.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 OCTOMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 21 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In prezent, in relatia ta de cuplu domneste armonia asa ca profita la maximum de timpul petrecut impreuna cu persoana iubita. Daca esti singur ar trebui sa adopti o atitudine mai pozitiva si sa fii deschis sa intalnesti oameni noi.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Partenerul te sprijina si da dovada de intelegere asa ca puteti rezolva impreuna orice problema cu care v-ati confruntat in ultima vreme in cuplu. Daca nu ti-ai gasit jumatatea inca incearca sa nu mai fii introvertit ori sa stai in casa pe canapea. Accepta invitatiile si iesi in oras. Flirteza cu oricine, chiar si cu persoanele de care nu esti interesat cu adevarat. Chiar daca nu-ti doresti sa mergi mai departe, flirtul iti creste increderea de sine.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este momentul sa lasi deoparte orice stres si sa petreci o zi minunata alaturi de partenerul de cuplu. O seara in oras va va face amandurora. Esti singur? Sunt sanse sa te intalnesti cu o fosta iubire. Sau daca esti indragostit in secret de cineva, azi stelele iti dau curajul de a aborda persoana respectiva si sa-i dezvalui sentimentele. Norocul este de partea ta.

