HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE. Vărsătorii au armonie în cuplu, Gemenii fac planuri romantice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 21 SEPTEMBRIE 2019. Astazi are loc a treia si ultima oara pe acest an 2019 cuadratura dintre optimistul Jupiter si Neptun si este pentru ultima data.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE. Dupa aceasta zi, acest aspect incepe sa paleasca si la fel si abilitatea noastra de a visa excesiv de mare, de a ne unifica viziunile si a ne dezvolta imaginatia foarte mult. Sansa de a ne construi o viata mai buna incepe din minte si din puterea unica a acesteia de a-si imagina, de a vedea o alta imagine in locul celei prezente.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE. Din fericire, Luna este in Gemeni deci sunt multe optiuni si posibilitati disponibile care sa ne inspire, dar si discutii cu oameni care vin cu viziunile lor pline de alta inspiratie. Stim ca Jupiter ne conduce viziunea si Neptun imaginatia si compasiunea. Cele doua la un loc duc la o sansa reala de a crea o viziune mult mai mare si in acord cu spiritul.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Se vede o imbunatatatire in viata ta amoroasa. Dupa ce o perioada au fost usor iritabil, acum esti mult mai calm si poti discuta relaxat despre anumite probleme intr-o maniera matura. Daca nu ti-ai gasit inca dragostea visata, trebuie sa stii ca stelele te ajuta sa reintri in jocul intalnirilor amoroase.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE.TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Esti optimism, intr-o stare de spirit pozitiva lucruri ce te ajuta sa ai un nou inceput cu partenerul de cuplu si sa treci peste orice greseala ai fi facut in trecut. Daca esti singur, soarta iti va aduce in cale o persoana interesanta. Sunt toate sansele ca relatia voastra sa evolueze in directia dorita de tine.

HOROSCOP DRAGOSTE 21 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este o zi ideala pentru a face planuri romantice, care sa te ajute sa te apropii de partenerul de cuplu si sa va aduca un plus de energie amandurora. Iar daca esti singur, fii gata sa scapi de singuratate. Vei intalni o persoana care iti va da intreaga viata peste cap.

