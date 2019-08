HOROSCOP DRAGOSTE 22 AUGUST. Se schimbă total abordarea în dragoste! Racii trebuie să fie mai implicați în relație, Balanțele se îndepărtează de persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 22 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi JOI 22 AUGUST. Astazi este ultima zi a Soarelui in stralucitoarea, regala si maiestuoasa zodie Leu. Multumim pentru tot ce a adus bun aceasta luna si ne pregatim de final de vara, dar mai ales de un nou inceput in forta pentru o toamna eficienta, rodnica, muncitoare, organizata. Cine poate gazdui un sezon de harnicie alta decat Fecioara? Cu Marte si Venus deja instalate in Fecioara, sustinand noua energie cu care actionam si cu care ne construim si derulam relatiile in amor si cu banii, de maine Soarele intra in Fecioara si imprumuta toate caracteristicile de personalitate ale acestei zodii pe care ni le trimite prin razele sale calde de toamna o luna de zile.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 AUGUST. Iata un nou mesaj de la astre pentru zodia ta!

HOROSCOP DRAGOSTE 22 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este ziua potrivita pentru a experimenta si explora impreuna cu partenerul de cuplu pentru a crea momente de neuitat in dormitor. Daca esti singur, iesi si distreaza-te. S-ar putea sa intalnesti o persoana interesanta ce are potentialul de a se transforma in ceva mai mult decat un flirt.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia ta de cuplu se afla sub auspicii bune datorita discutiei sincere cu persoana iubita asa ca legaturile dintre voi devin tot mai trainice. Daca, insa, esti singur, nu sta doar in casa fara sa faci nimic pentru ca doar asta vei obtine, adica nimic. Iesi si flirteaza pentru ca nu stii niciodata ce surpriza placuta iti poate oferi viata.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relaxeaza-te si apropie-te mai mult de jumatatea ta pentru ca doar asa iti poti recapata echilibrul mental. Incearca sa fii mai constient de tine astfel incat sa poti petrece o seara romantica in compania partenerului de cuplu. Singur? Sunt sanse mari sa te reimpaci cu o fosta iubire ori, poate, este momentul sa vorbesti deschis cu persoana pe care ai pus ochii.

