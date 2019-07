HOROSCOP DRAGOSTE 22 IULIE. Racii trebuie să fie deschiși cu partenerii, Berbecii își fac planuri de viitor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 22 IULIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 22 IULIE 2019. E ultima zi cu Soarele in zodia Rac pana in 2020. Am avut o luna la dispozitie in care energia Racului activata de Soare sa ne ajute sa ne reconectam cu starea de acasa, de oameni dragi, de familie si sa revizitam ce gandim despre toate aceste domenii in raport cu puterea personala.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 IULIE. Unde o cedam de dragul celorlalti? Unde ne simtim ca acasa si unde nu? Ce

putem schimba la noi pentru ca aceste elemente specifice ale Racului sa se aseze frumos in viata noastra zi de zi si sa ne aduca beneficii si nu blocaje sau stres?

HOROSCOP DRAGOSTE 22 IULIE. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 22 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul sa petreci mai mult timp cu partenerul si sa va faceti planuri pentru viitor. Daca esti singur, gandeste-te care este cea mai buna modalitate de a aborda persoana pe care ai pus ochii.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ziua de azi este numai buna pentru o discutie cu jumatatea ta pentru a rezolva problemele aparute in cuplu. Este singura modalitate de a imbunatati relatia si a evita orice tensiune. Singur? Nu sta pe canapea ca sa-ti plangi de mila. Iesi in oras pentru a intalni oameni noi. Nu stii de unde poate sari iepurele.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile merg bine in viata de cuplu. In sfarsit poti vorbi impreuna cu partenerul tai despre viitorul comun. Daca singuratatea este companionul tau asteapta-te sa te intalnesti cu cineva din trecut. O fosta iubire iti apare la usa cu intentia de a te seduce. Da-i o sansa, vezi ce are de spus si poate se va reinfiripa ceva.

