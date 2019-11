HOROSCOP DRAGOSTE 22 NOIEMBRIE. Gemenii trebuie să fie calmi în cuplu, Fecioarele visează la armonie în cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 22 NOIEMBRIE. Iata horoscopul dragostei pentru azi VINERI 22 NOIEMBRIE 2019. Soarele intra de azi in zodia Sagetator si in sfarsit esti liber sa iti explorezi optiunile. Cat timp Soarele este aici, pune-ti intrebarile specifice tuturor Sagetatorilor: Care este semnificatia acestui fapt, ce este important acum, ce este cel mai important pentru mine? Apoi da-ti libertatea de a-ti implini raspunsurile gasite!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 22 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lucrurile incep sa se schimbe in bine din punctul de vedere al relatiei de cuplu. Intimitatea dintre tine si jumatatea ta a crescut asa ca simti ca poti discuta fara retinere orice problema ai avea. Relatia voastra este tot mai serioasa. Daca esti singur iesi in oras. O intalnire intamplatoare se poate transforma in ceva serios.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata sentimentala totul merge de minune, iar tu te simti mai apropiat ca oricand de persoana iubita. Discutati despre ce va intereseaza pe amandoi si nu impiedicati sentimentele care va anima sa iasa la suprafata. Esti singur? Azi este ziua potrivita sa-ti aduni curajul sa sa vorbesti cu persoana pe care ai pus ochii.

HOROSCOP DRAGOSTE 22 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar trebui sa-ti schimbi atitudinea fata de partenerul de cuplu si sa rezolvati problemele intr-o maniera calma. In acest fel veti putea duce relatia voastra la un nou nivel. Daca, pe de alta parte, esti in cautarea sufletului pereche, ar trebui sa decizi exact ce iti doresti. Abia apoi vei putea porni in cautarea a ceea ce vrei, intr-o maniera mai concentrata.

