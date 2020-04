Horoscop dragoste 23 aprilie. Berbecii trebuie să facă schimbări în cuplu, Fecioarele sunt îngrijorate

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 23 aprilie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul sa faci schimbarile necesare in relatia de cuplu. Ia initiativa si schimba tot ce nu-ti convine. Daca esti singur, nu poti iesi in oras, dar poti intra in online. Sunt sanse mari sa intalnesti o persoana foarte interesanta.

Horoscop dragoste 23 aprilie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Adopta o atitudine pozitiva si scapa de gandurile negative daca vrei sa ai o relatie de cuplu functionala. In cazul in care esti singur ai putea cunoaste o persoana interesanta astazi. Insa trebuie sa analizezi cu atentie pentru a determina daca merita sau nu sa investesti timp in ea. Te atrage persoana respectiva? Nu fa niciun pas inainte de a sti ce vrei cu adevarat.

Horoscop dragoste 23 aprilie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Te descurci excelent in evitarea implicarii in discutii nesfarsite care nu vor face decat sa va simtiti rau, atat tu cat si jumatatea ta. Mai bine planificati o seara romantica numai pentru voi doi. Daca esti singur, iesi cu prietenii si incercati ceva nou in aceasta seara. Este tot ce-ti trebuie pentru a te revitaliza.

