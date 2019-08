HOROSCOP DRAGOSTE 23 AUGUST. Berbecii se simt în al nouălea cer, Scorpionii au viață de cuplu înfloritoare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 23 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 23 AUGUST. Incepand de azi, Soarele intra in Fecioara cea sensibila, practica si cu picioarele bine infipte in pamant, unde va ramane pana pe 22 septembrie.

Unii oameni se vor bucura de energia pe care Fecioara ne-o ofera. Leul ne-a mentinut un ritm rapid, ne-a indemnat sa ne facem mai multe planuri decat putem in mod normal duce si ne-a facut sa stoarcem la maxim fiecare moment, cat mai bine cu putinta. Chiar daca ai simtit o schimbare in aer dar nu esti foarte sigur ce inseamna aceasta cu exactitate, nu strica niciodata sa asculti tonul calm al energiei Fecioarei si sa creezi mai mult spatiu pentru tine in aceste saptamani.

HOROSCOP DRAGOSTE 23 AUGUST. Iata un nou mesaj de la astre pentru zodia ta!

HOROSCOP DRAGOSTE 23 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Te simti in al noualea cer din punctul de vedere al vietii de cuplu, tu si partenerul va intelegeti la nivel aproape intuitiv, ceea ce inseamna ca sunteti echipa perfecta. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, este posibil sa fii deja atras de cineva (crezi ca sunt sanse mari sa deveniti un cuplu). Actioneaza cu calm si vezi ce se intampla.

HOROSCOP DRAGOSTE 23 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Esti intr-o stare de spirit optimista lucru ce se rasfrange pozitiv si asupra vietii amoroase. Asa ca profita pentru a petrece o zi romantica impreuna cu partenerul de cuplu si nu lasa ingrijorarile si problemele de zi cu zi sa distruga aceasta atmosfera minunata. Nu ti-ai gasit inca jumatatea? Este posibil sa te intalnesti cu cineva intr-un context prietenesc si sa realizezi ca totul s-ar putea transforma intr-o poveste de dragoste.

HOROSCOP DRAGOSTE 23 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este o zi potrivita pentru a elibera pasiunea pe care de obicei o tii ascunsa in interiorul tau. Procedeaza asa iar relatia de cuplu va avea numai de castigat. Bucura-te de reaprinderea scanteii dintre voi si nu permite nimanui sa-ti strice buna dispozitie. Daca esti singur vei intalni o persoana care te va fascina pur si simplu.

