HOROSCOP DRAGOSTE 23 MARTIE. Balanțele trebuie să renunțe la critici, Săgetătorii sunt tensionați în cuplu

HOROSCOP DRAGOSTE 23 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 23 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Tendinta ta de a avea secrete afecteaza negativ relatia de cuplu, partenerul devine din ce in ce mai ingrijorat pentru ca nu depui niciun efort pentru a discuta despre lucrurile care nu functioneaza. Invata sa comunici cu jumatatea ta. Daca esti este momentul sa lasi trecutul in spate si sa treci mai departe.

HOROSCOP DRAGOSTE 23 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te plagi constat de faptul ca persoana iubita nu te intelege si nu te poate ajuta. Insa jumatatea ta face tot ce depinde de ea sa-ti fie alatura, insa nu poate face mai multe de vreme ce nici macar tu nu stii exact de ce ai nevoie. Ar trebui ca mai intai sa stabilesti exact ce iti doresti. Abia mai apoi poti cere ajutorul celor dragi. Esti singur? O persoana noua intra in viata ta si ti-o da peste cap (in sens pozitiv).

HOROSCOP DRAGOSTE 23 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Presiunea pe care ai simtit-o in cuplu in ultima perioada te-a lasat fara niciun strop de energie, asa ca nu ai deloc entuziam pentru a te bucura de o zi minunata in compania partenerului. Incearca sa-i explici ce simti si vei descoperi ca da dovada de intelegere. Daca esti in cautarea sufletului pereche gandeste-te bine daca vrei sa iesi cu cineva de la birou. Imagineaza-ti, doar, posibilele complicatii care ar putea aparea.

