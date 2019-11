HOROSCOP DRAGOSTE 23 NOIEMBRIE. Leii comunică excelent cu partenerii, Scorpionii trebuie să aibă grijă să nu complice lucrurile

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 23 NOIEMBRIE. Soarele este proaspat instalat pentru o luna in expansiva si optimista zodie Sagetator si una din primele sale “activitati” pe care o are din noua locatie este un trigon cu Chiron, micul astru vindecator al ranilor noastre sufletesti profunde. Chiron este in Berbec si inca retrograd pana pe 13 decembrie iar trigonul este un aspect astral cu efect benefic. Soarele in trigon cu Chiron da drumul vindecarilor sa aiba loc…

HOROSCOP DRAGOSTE 23 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 23 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ai oportunitatea de a clarifica lucrurile cu partenerul de cuplu prin intermediul unei discutii oneste. Incearca sa fii cat se poate de calm si sa mentii o atitudine diplomata – disputele si altercatiile sunt contraproductive. Daca esti singur, ar fi bine sa-ti canalizezi energia interna intr-un hobby care iti face placere. In acest fel vei functiona la un nivel bun si vei avea o atitudine pozitiva fata de ceilalti oameni si situatii.

HOROSCOP DRAGOSTE 23 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata personala lucrurile sunt intense asa ca ar putea aparea dispute intre tine si jumatatea ta. Chiar nu esti de acord cu punctul sau de vedere, nu trebuie sa-ti pierzi calmul pentru ca doar asa veti fi capabili sa gasiti solutiile care sa va satisfaca pe amandoi. Esti singur? Nu pierde din vedere faptul ca nimeni nu este perfect, nici macar tu. Asa ca nu refuza persoane care, poate, merita dragostea ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 23 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Bucura-te de sentimentul intens de eliberare si evita orice actiune care ti-ar putea ruina starea de bine. Impartaseste bucuria cu jumatatea ta si, totodata, spune-i cat de mult inseamna pentru tine. In acest fel, veti petrece impreuna o seara cu adevarat romantica. Singur? Mergi cu incredere si abordeaza persoana care iti face inima sa bata mai repede.

