HOROSCOP DRAGOSTE 24 AUGUST. Racii sunt irezistibili, Taurii se concentrează pe lucruri mărunte

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 24 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 24 AUGUST. Astazi are loc un eveniment astral cu o energie foarte buna. Cele doua planete ce se “ocupa” de dragoste in astrologie, Marte si Venus, sunt in conjunctie, adica foarte aproape una de cealalta, in Fecioara unde se afla ambele din aceasta saptamana. Acest aspect astral are loc o data la doi ani. Cand iubirea (Venus) si pasiunea (Marte) se intalnesc asa, lumea arata ca o mare sursa de placeri. Pasiunile pot fi pe culmi inalte, inspiratia creativa la fel, iar cu Fecioara drept gazda este nevoie de un mediu mai discret si sofisticat.

HOROSCOP DRAGOSTE 24 AUGUST. Iata un nou mesaj de la astre pentru zodia ta!

HOROSCOP DRAGOSTE 24 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Poate ca anxietatea si presiunea pot sa-ti copleseasca viata, insa nu ai niciun motiv sa le transferi si asupra persoanei iubite. Asigura-te ca relatia ta de cuplu nu are de suferit astfel incat sa te poti relaxa cand ajungi acasa. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea nu te inchide in tine insuti. Ai curajul sa-ti dezvalui sentimentele in fata persoanei de care esti interesat.

HOROSCOP DRAGOSTE 24 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Viata personala este in regula, asa ca nu te concentra pe lucrurile marunte care nu duc decat la dispute si certuri. Vorbeste mai relaxat daca vrei sa adopti unele schimbari benefice. Singur? Nu-ti pierde vremea cu lucruri care nu te ajuta ori, dimpotriva, care te-ar putea indeparta de obiectivele tale.

HOROSCOP DRAGOSTE 24 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata ta emotionala merge in directia potrivita. Partenerul de cuplu te sustine si, mai mult, nu-i este teama sa-ti demonstreze dragostea sa. Tu, pe de alta parte, apreciezi acest comportament si actionezi corespunzator. Daca esti singur vei intalni in viitorul apropiat o persoana interesanta ce te va cuceri.

Nu te opri sa crezi in miracole, pentru ca miracolele se intampla zilnic.

