HOROSCOP DRAGOSTE 24 MARTIE. Gemenii au un comportament responsabil, Balanțele trebuie să își facă timp pentru persoana iubită

HOROSCOP DRAGOSTE 24 MARTIE. Aceasta Luna Noua este speciala pentru ca alaturi de ea este implicat si Chiron in Berbec, micul astru vindecator de rani… care ne va indrepta mintea sa cautam remedii si solutii in loc sa ne fie frica. Sa inceapa vindecarea!

HOROSCOP DRAGOSTE 24 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 24 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Pregateste-te pentru o noapte plina de pasiune si romantism in compania persoanei iubite. Va fi ceva de neuitat, o noapte in care relatia voastra va avea numai de castigat. Tot ce ai de facut este sa uiti de problemele zilnice si sa te lasi cuprins de iubire. Singur? Nu renunta la speranta! In curand vei intalni o persoana dupa pofta inimii.

HOROSCOP DRAGOSTE 24 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Totul pare sa mearga foarte bine in viata amoroasa, ceea ce iti permite sa faci un pas inainte pentru oficializarea relatiei de cuplu. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, afla ca stelele sunt de partea ta. Vorbeste cu prietenii, flirteaza. Toate acestea te vor ajuta sa te simti mai bine.

HOROSCOP DRAGOSTE 24 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai un comportament responsabil in viata sentimentala, faci tot ce poti pentru a reaprinde scanteia pasiunii intre tine si jumatatea ta si incerci sa consolidezi fundatia relatiei de cuplu. Singur? Incearca sa iti imbunatatesti starea de spirit. Te ajuta sa iti cesc sansele de a-ti gasi dragostea.

