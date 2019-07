HOROSCOP DRAGOSTE 25 IULIE. Săgetătorii își rezolvă problemele în cuplu, Capricornii își deschid sufletul

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IULIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 25 2019. O zi cu adevarat speciala pentru zodii. Marte In Leu face trigon cu Jupiter in Sagetator. Aceasta este cea mai norocoasa zi a verii de pana acum. Crede in tine, crede ca poti si vei reusi. Poti fi omul potrivit la momentul potrivit si sa dai lovitura. Profita de usile care ti se deschid. Poti trage lozul castigator in amor.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IULIE. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Incearca sa eviti abordarea unor puncte sensibile ale relatiei si sa te concentrezi pe lucrurile care functioneaza. In acest fel poti petrece timp de calitate impreuna cu partenerul de cuplu. Daca esti singur, ai putea realiza ca magnetismul tau sexual se afla la cote inalte asa ca foloseste-l cu intelepciune.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Viata ta de cuplu este favorizata de stele. Petrece timp alaturi de jumatatea ta si nu vei regreta. Daca nu ti-ai gasit inca sufletul pereche sunt sanse mari ca astazi sa fie ziua cea mare. Scoate-ti la iveala adevarata fire si vei avea numai de castigat. Personalitatea ta senzibila va cureri iremediabil persoana pe care ai pus ochii.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai numai motive de bucurie in relatia de cuplu. Se anunta o seara minunata alaturi de jumatatea ta. Si chiar daca esti singur, buna dispozitie pluteste in aer ceea ce inseamna ca vei avea o zi pe cinste in compania prietenilor si celor care te iubesc.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.