HOROSCOP DRAGOSTE 25 IUNIE. Berbecii trebuie să fie sinceri cu partenerii, Gemenii sunt tensionați în cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, MARTI 25 iunie 2019. Luna ajunge din nou in prima zodie, Berbec, deci este timpul si pentru noi sa mergem inainte plini de energie. S-a mai dus din sensibilitatea ultimelor zile cu Luna in Pesti. Am experimentat fiecare diverse emotii, iar acum ne putem scutura, usca de apa Pestilor si, cu ajutorul Berbecului, sa ne simplificam viata. Acum avem o perspectiva noua, imputernicita asupra unor situatii recente.



HOROSCOP DRAGOSTE 25 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Impartaseste-i partenerului grijile tale. Veti putea gasi impreuna cai sa depasesti aceasta perioada axioasa. Daca esti singur, fii mai degajat. In curand vei intalni o persoana cu care sa poti incepe o relatie pe termen lung.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Dragostea si romantismul sunt la cote inalte in aceasta zi. Programeaza o iesire cu partenerul sau o cina romantica. Va va ajuta sa va relaxati si sa va eliberati de stres. Daca esti singur, distreaza-te mai mult cu prietenii tai. Vei avea o cu totul alta stare de spirit.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar putea aparea o stare de tensiune in relatia de cuplu cauzata de faptul ca esti foarte stresat. Nu iti incarca partenerul cu o vina pe care nu o are. Daca esti singur, pastreaza-ti calmul si ia deciziile corecte in alegerea potentialului partener.

