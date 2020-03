HOROSCOP DRAGOSTE 25 MARTIE. Racii trec printr-o perioadă plăcută în cuplu, Balanțele trebuie să scape de scenarii

HOROSCOP DRAGOSTE 25 MARTIE. Asta poate pune lumina peste o rana pe care o ai dar si aduce vindecarea deci nu iti pierde speranta.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 25 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Libidoul este in crestere si iti aduce o noua aventura erotica alaturi de partenerul de cuplu. Reaprinde flacara pasiunii dintre voi. Daca esti singur, dispozitia spre flirt si romantism te face mai atractiv in ochii potentialilor parteneri. Succes!

HOROSCOP DRAGOSTE 25 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Comunicarea cu partenerul de cuplu poate genera neintelegeri. Incearca sa fii mai clar in exprimari, pentru a nu lasa loc de interpretari. Daca esti singur, nu te ingrijora prea mult. Viitorul iti poate aduce alaturi persoana pe care ti-o doresti.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O zi excelenta pe care o poti petrece alaturi de partenerul de cuplu si sa gasiti impreuna solutii constructive. Nu ascunde gunoiul sub pres, pretinzand ca este totul in regula. Ocupa-te acum de tot! Daca esti singur, fa un efort sa fii mai abordabil, sa te transformi intr-o companie placuta. Sunt oameni care ar vrea sa intre in legatura cu tine, dar nu indraznesc.

