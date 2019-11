HOROSCOP DRAGOSTE 25 NOIEMBRIE. Capricornii trebuie să renunțe la încăpățânare, Leii trebuie să fie atenți la parteneri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 25 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 25 noiembrie 2019. Incepe o saptamana excelenta, cu evenimente astrale ce ne vor bucura si spre care ne punem speranta de mai bine. Mercur a iesit din retrograd, zilele acestea iese si Neptun, iar Luna Noua ne aduce un nou inceput special.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 25 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata persoanala observi ca lucrurile merg tot mai prost. Intreaba-te de ce. Daca vrei sa rezolvi aceasta situatie, petrece mai mult timpde calitate alaturi de partenerul de cuplu. Totodata, asigura-te ca nu intervine o a treia persoana intre voi doi. Daca esti singur, relaxeaza-te si bucura-te de toata atentia pe care o vei primi azi.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile s-au imbunatatit substantial in viata personala. Asadar, mergi in aceeasi directie si nu uita ca pentru o relatie de cuplu de succes comunicarea este cheia. Esti singur? Este momentul sa-ti iei soarta in propriile maini. Iesi in oras si cunoaste oameni nou, s-ar putea ca printre acestia sa-ti intalnesti dragostea vietii.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu a suferit in ultima vreme din cauza faptului ca tu si jumatatea nu ati fost pe aceeasi lungime de unda in multe randuri. Nu mai pune paie pe foc pentru ca lucrurile se afla intr-un echilibru precar si cearta poate izbucni din orice. Poate ca ar fi mai bine sa petreci un timp singur pentru a putea analiza greselile si a gasi solutii. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea, nu dispera. Relaxeaza-te si totul va fi bine. Nu e nevoie decat o seara si viata ta s-ar putea schimba pentru totdeauna. Poate chiar din aceasta seara.

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.