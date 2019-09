HOROSCOP DRAGOSTE 25 SEPTEMBRIE. Leilor le merge de minune în viața de cuplu, Berbecii trebuie să uite de griji

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 25 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 25 SEPTEMBRIE 2019. Astazi, Venus planeta relatiilor este in cuadratura cu durul, seriosul si karmicul Saturn iar relatiile devin hiper-serioase acum. Saturn este proaspat iesit din retrogradul sau din acest an si e pus pe fapte mari si profunde. Si Nodurile Lunare sunt implicate in dinamica astrala a acestei zile si stim ca ele semnifica destinul nostru karmic, de unde venim, incotro ne indreptam si de ce.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 SEPTEMBRIE. Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 25 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este timpul sa lasi deoparte grijile zilnice si sa incepi sa petreci timp de calitate in compania partenerului de cuplu. Daca esti singur este posibil sa primesti o invitatie din partea unui prieten de sex opus. Ar fi bine sa o accepti pentru ca nu poti sti ce iti poate rezerva viitorul.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Pacea si armonia domnesc in viata ta amoroasa asa ca nu trebuie decat sa faci un pas in spate, sa te relaxezi si sa petreci o zi pe cinste alaturi de persoana iubita. Esti singur? Aminteste-ti ca nimic nu se va schimba daca stai in casa cu bratele incrucisate. Iesi cu prietenii si starea de spirit ti se va imbunanati. Ca sa nu mai vorbim de oamenii minunati pe care ii vei intalni in cercurile sociale.

HOROSCOP DRAGOSTE 25 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Contextul astral este favorabil relatiei de cuplu. Pasiunea este puternica intre tine si jumatatea ta si voi va bucurati fara nicio retinere de aceasta stare de fapt. Daca, in schimb, esti singur nu sta fara sa faci nimic. Mergi si obtine ceea ce iti doresti.

